مباحثات ثنائية بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني

2021/06/27 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرت في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الاحد، جولة مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي يزور العراق في إطار القمّة العراقية الأردنية المصرية.

وجرت خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصاديةوالسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

واستعرض الجانبان ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة،على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة.

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