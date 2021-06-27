القضاء يقيم مجلس عزاء لوفاة رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية

2021/06/27 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نظمت رئاسة استئناف الانبار اليوم الاحد، مجلس عزاء على روح الفقيد المرحوم القاضي حميد نوري بديوي الذي وافاه الأجل اثر مرضعضال.

وذكر المركز الإعلامي في المحافظة أن “المجلس حضره قضاة وموظفو رئاسة الاستئناف إضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة“.

وأضاف انه ” تم تسليم درع الوفاء إلى شقيق الفقيد من قبل نائب رئيس الاستئناف السيد القاضي عبد الله محمد عبد تثمينا للجهود التيقدمها في مسيرته العلمية والقضائية“.

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