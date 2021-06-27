2021/06/27 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ظهرت لوحة "وادي الرافدين"، في المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة.

ووصل السيسي والعاهل الأردني إلى بغداد، صباح الأحد 27 حزيران/يونيو، لعقد قمة مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تناقش مشروع "المشرق الجديد" التي ينطوي على تفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية.

واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الضيفين في مطار بغداد حيث عقد اجتماعان سريعان.

وبعيدًا عن الأجواء السياسية ظهرت لوحة "وادي الرافدين مهد الحضارة" التي صاغها شيخ النحاتين الراحل محمد غني حكمت قبل أربعة عقود في خلفية الاجتماعين.

وتتضمن اللوحة معالم ورموز عراقية تاريخية مختلفة، وتجمع معالم حضارية في مختلف مراحله منذ السومريين وحتى العصر الحديث.

وتضم الجدارية بساط الريح الذي ورد في قصص ألف ليلة وليلة في بغداد، والثور المجنح، إلى جانب فارس يمتطي جواده في إشارة الى العروبة، كما ضمت العمارة الإسلامية والملوية في سامراء مع الزقورة، فضلاً عن إشارة إلى ثروة النفط.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق في القمة الثلاثية: موقف ثابت بدعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أطواق وإجراءات مشددة..



خطة أمنية في بغداد لتأمين القمة الثلاثية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 40 عامًا.. لوحة "شيخ النحاتين" تظهر في مراسم قمة بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 40 عامًا.. لوحة "شيخ النحاتين" تظهر في مراسم قمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).