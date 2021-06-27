2021/06/27 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الاحد، مباحثات ثنائية ناقشا فيها عدة ملفات مهمة.وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جولة مباحثات بين الكاظمي وملك الاردن يتصدرها ملف مكافحة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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