الكاظمي والعاهل الأردني يبحثان ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

2021/06/27 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مباحثات ثنائية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يزور العراق في إطار القمة العراقية الاردنية المصرية".

وأضاف البيان، أنه "جرت خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي".

واستعرض الجانبان، بحسب البيان، "ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".

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