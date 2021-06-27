2021/06/27 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق لضم الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، من إنتر ميلان.وكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم المغربي حكيمي المركز الخبري الوطني.

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