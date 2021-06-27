على هامش القمة الثلاثية .. رئيس البرلمان يلتقي الرئيس المصري

2021/06/27 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الأحد، رئيسَ جمهورية مصر

العربية السيد عبد الفتاح السيسي.

وابدى الحلبوسي ترحيبه بالرئيس السيسي،

مؤكدا عمق العلاقة التاريخية والأخوية

التي تجمع البلدين الشقي

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