ايران تكشف عن امتلاكها طائرات مسيرة يصل مداها الى 7000 كيلومتر

2021/06/27 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائد العام للحرس الثوري

الايراني اللواء حسين سلامي ان بلاده

تمتلك طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000

كيلومتر.

وصرح سلامي في مراسم اقيمت صباح اليوم

الأحد لازاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي

صنعته ا

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