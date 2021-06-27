2021/06/27 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني ينشر صوراً من جولة ’وداعية’ في كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني ينشر صوراً من جولة ’وداعية’ في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).