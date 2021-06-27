انقراض وهجرة.. تسريب لتقرير المناخ يوضّح خطورة الاحتباس الحراري على الكوكب

2021/06/27 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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سرّب أحدهم مسودة التقرير الصادر من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) إلى وكالة فرانس برس وهي وكالة أنباء عالمية مقرها في باريس.

وبحسب ما ورد، تصف المسودة كيف أن ‎تغير المناخ "سيعيد تشكيل الحياة بشكل أساسي على ‎الأرض في العقود القادمة، حتى لو كان بإمكان ‎البشر ترويض انبعاثات غازات ‎الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

وأضافت: "مع توقعات بشأن الإمدادات الغذائية ، وندرة المياه ، ومعدلات الانقراض ، والهجرة ، والأمراض المعدية والظواهر الجوية الشديدة".

ومع ذلك، قال ديفيد شلوسبرج أستاذ السياسة البيئية في جامعة سيدني ، أستراليا عندما سئل عن التسريب: "إن تقرير اللجنة الحكومية الدولية المقبل ليس مفاجئًا لأي شخص يهتم بعلوم المناخ".

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