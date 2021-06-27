2021/06/27 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق اعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية في العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).