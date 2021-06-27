الصحة تشدد إجراءاتها للتصدي للموجة الثالثة من كورونا في العراق

2021/06/27 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شددت وزارة الصحة، اليوم الاحد، استعداداتها للتصدي لجائحة كورونا متمثلة بزيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين وحملات الرصد الوبائي الفعال لتحري الإصابات.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الدائرة تجري الاستعدادات اللازمة لتنفيذ خطة وزارة الصحة المتعلقة بوصول 22 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال العام الحالي بمعدل جرعتين لكل مواطن، فضلاً عن افتتاح منافذ تلقيحية جديدة في 7 مستشفيات خلال الايام القليلة المقبلة، بواقع منفذين في مستشفيي اطفال العلوية وابن البلدي، وثلاثة منافذ في مستشفى الكندي التعليمي، فضلا عن افتتاح منفذين جديدين حاليا في المراكز الصحية ضمن قاطع الرصافة".

وأضاف أن "تكثيف حملات الرصد الوبائي الفعال والتحري الشامل للإصابات بالفيروس، وحملات الفرق الصحية الجوالة التوعوية والعلاجية والوقائية في المناطق العشوائية والنائية عالية الخطورة.

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