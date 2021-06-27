انطلاق اعمال القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن

2021/06/27 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انطلقت اعمال القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في بغداد ، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني ./انتهى7

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