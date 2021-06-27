بالصور .. الاستقبال الرسمي للملك عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد

2021/06/27 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، لقطات مصورة من مراسم الاستقبال الرسمي للملك عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد ، اليوم الاحد ، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ./انتهى5

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