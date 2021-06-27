رئيس الوزراء العراقي والعاهل الأردني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

2021/06/27 | 14:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الأحد، جولة مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يزور العراق في إطار القمّة العراقية الأردنية المصرية.وجرت خلال المباحثات، وفقا …

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