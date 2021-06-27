لماذا السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

2021/06/27 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كانت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق، اليوم الأحد، الأولى لرئيس مصري لهذا البلد منذ نحو 30 عاما، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.فمتى كانت آخر زيارة لرئيس مصري […]

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