2021/06/27 | 14:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد ينهي حالة الاستنفار في محيط أكبر قاعدة عسكرية له في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/27 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينهي حالة الاستنفار في محيط أكبر قاعدة عسكرية له في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينهي حالة الاستنفار في محيط أكبر قاعدة عسكرية له في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).