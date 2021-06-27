انطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في بغداد

2021/06/27 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد 27/6/2021، انطلاق اعمال القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد.

وبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، عدة ملفات، بضمنها التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تناقش القمة تفعيل جميع الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، انه "جرت في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الاحد، جولة مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يزور العراق في إطار القمّة العراقية الأردنية المصرية".

وأضاف البيان، انه "جرت خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي".

وبحسب البيان، "استعرض الجانبان ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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