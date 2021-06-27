2021/06/27 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد النجاح الذي حققته مسرحية "أحترق كالعنقاء" للكاتبة المسرحية كزيزه عمر وإخراج نژاد نجم وبطولة هوار فارس، وعرضها في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج التونسية في السابع والعشرين مارس/ آذار الماضي، سيتم عرض المسرحية، على قاعة مديرية المسرح في أربيل، وسط ترقب جمهور وعشاق المسرح الجاد في العاصمة.

المسرحية من نتاج ونشاطات فرقة هوار المسرحية في كركوك.

وتتناول المسرحية حياة فنانة مسرحية تقضي كل عمرها في انتظار حبيبها، تحوك ثياب العرس، مثل بنيلوبي التي تقضي سنينها العشرين في الغزل بانتظار عودة أوديسيوس، في حين لا يُقِّدر المجمتع تضحياتها وإخلاصها لفنها وحبها إلاّ بعد موتها، حيث سيتذكرها باقامة تمثال لها.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض مسرحية "احترق كالعنقاء" في أربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض مسرحية "احترق كالعنقاء" في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).