2021/06/27 | 14:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، إتلاف أدوية ومواد مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مركز كمرك مطار بغداد الدولي قام بإتلاف مواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات”.وأوضحت، ان “المواد التي تم اتلافها (اغلفة ادوية تستخدم في عملية الغش الصناعي) و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف أدوية ومواد مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف أدوية ومواد مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف أدوية ومواد مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).