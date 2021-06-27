مارك بريسون ريتشاردسن بدلاً من ستيفن هيكي سفير بريطانيا في بغداد

2021/06/27 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستبدل بريطانيا، خلال تموز المقبل، سفيرها في العراق، حيث سيحل مارك بريسون ريتشاردسن محل ستيفن هيكي سفيراً لبريطانيا في بغداد.

وشغل مارك ريتشاردسن من قبل منصب نائب السفير البريطاني في بغداد وقنصل بريطانيا في البصرة، إضافة إلى عدة مناصب في وزارة الخارجية البريطانية كنائب سفير في الصومال ورئيس فريق عمل ليبيا والمستشار السياسي للسفارة البريطانية في كابول.

ورأس ريتشاردسن أيضاً فريق عملية سلام الشرق الأوسط، وكان نائب السفير البريطاني في الخرطوم، والسكرتير الثاني السياسي للمفوضية السامية البريطانية في إسلام آباد، ومدير مكتب جبل طارق في الاتحاد الأوروبي، ومدير وحدة الاستقرار في وزارة الخارجية البريطانية.

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