الهنداوي: سيتم حماية الانتخابات داخل المحطات وخارجها ومخازن المفوضية

2021/06/27 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، عن أهم الملفات التي تعمل اللجنة العليا لأمن الانتخابات على اتمامها قبل اجراء العملية الانتخابية.

وقال الهنداوي ان ما يهدد مسار الانتخابات لم يعد خطرا إرهابيا كما كان عليه الوضع في سنوات سابقة، بل انه قد يكون عبارة عن نزاع عشائري او جهات تستخدم السلاح او افراد يمارسون نوعاً من الابتزاز داخل محطات الاقتراع او خارجها، مبينا ان هنالك ثلاثة مجالات لحفظ الجانب الامني في العملية الانتخابية، الاول داخل محطات الاقتراع وهو من مسؤولية المفوضية حصرا لضمان حرية الناخب كاملة في التصويت من دون اي ابتزاز، والثاني خارج محطات الاقتراع من خلال تشكيل ثلاثة اطواق امنية لحمايتها، والثالث هو حماية المفوضية ومخازنها ومكاتبها في بغداد والمحافظات، لتكون بعيدة عن أية محاولات للعبث او التخريب.

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