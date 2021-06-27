استعراض الحشد الثوري العراقي يوم اسود في تاريخ العراق - احمد موكرياني

2021/06/27 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني لم يبق استعراض الحشد الثوري العراقي أدنى شك من تبعية حكومة بغداد لولاية الفقيه طوعا او كرها، فلو انتحروا الرئيس الحكومة العراقية ووزيري الدفاع والداخلية العراقي بدل حضورهم الاستعراض العسكري للحشد الثوري العراقي لكنا حسبناهم شهداء الوطن والكرامة ولبنينا لهم تماثيل في كل المدن العراقية، وأطلقنا أسمائهم على الشوارع بعد التحرر من الاستعمار الإيراني، كما خلد الشعب العراقي عبد المحسن السعدون، ابن الناصر ......





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