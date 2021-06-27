2021/06/27 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء،

الاحد، انطلاق اعمال القمة الثلاثية.

وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب اليوم (27

حزيران 2021)، "انطلاق اعمال القمة

الثلاثية العراقية الاردنية المصرية في

العاصمة بغداد"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد:انطلاق اعمال القمة الثلاثية(صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد:انطلاق اعمال القمة الثلاثية(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).