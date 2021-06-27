2021/06/27 | 15:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء،
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الاحد، انطلاق اعمال القمة الثلاثية.
وذكرت الرئاسة في بيان مقتضب اليوم (27
حزيران 2021)، "انطلاق اعمال القمة
الثلاثية العراقية الاردنية المصرية في
العاصمة بغداد"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد:انطلاق اعمال القمة الثلاثية(صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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