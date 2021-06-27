لجنة الزراعة تكشف عن خبر سار للفلاحين خلال الايام المقبلة

2021/06/27 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، عن قيام الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل (الحنطة والشعير والشلب) لعامي 2020 و2021 خلال الايام القليلة القادمة .

وقال عضو اللجنة عبد الامير الدبي، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (27 حزيران 2021) ان اللجنة تتابع ملف صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والعشير والشلب بصورة مستمرة، مبينا انه خلال الاسبوع الماضي استضافت اللجنة وزيري الزراعة والتجارة وعدد من الوكلاء والمدراء العامين للوزارتني لبحث الية صرف مستحقات الفلاحين.

واضاف ان وزارة الزراعة وجهت كتابا الى وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين لعام 2020 وهناك اجراءات جديدة لصرف المستحقات للعام الحالي".

واشار الى قيام "اللجنة بتوجيه كتب رسمية الى وزارة التجارة لصرف المستحقات"، مشيرا الى ان وزارة التجارة خاطبت في الـ13 من حزيران الجاري دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية بتحويل اكثر من تريلون و600 مليار دينار المتعلقة بالمحاصيل الإستراتيجية".

واوضح ان "التجارة طالبت المالية بصرف المستحقات استنادا الى المادة 50/ج من قانون الموازنة"، مشيرا الى "رصد كافة المبالغ للعامين 2020و2021 وسوف يتم تسليمها خلال الايام القادمة".

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