2021/06/27 | 15:45 - المصدر: عين العراق

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الأحد 27 يونيو 2021 | 03:29 مساءً | عدد القراءات : 19

النجف تسجل 380 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، تسجيل 380 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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