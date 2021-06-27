موظفو توزيع كهرباء ميسان يطالبون الحكومة و الأجهزة الأمنية بحمايتهم من الاعتداءات

2021/06/27 | 15:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نظم موظفو فرع توزيع كهرباء ميسان وقفة احتجاجية استنكارية اليوم الأحد، أمام مركز صيانة وجباية العمارة الثالث في مدينة العمارة ضد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المنفلتين .

وطالب المحتجون الحكومة و الأجهزة الأمنية بوضع حد للانتهاكات التي تطالهم فضلا عن تطبيق القوانين لحماية الموظف أثناء الواجب .

المحتجون ” عبروا عن استيائهم من تكرار الاعتداءات التي وصلت الى حد الضرب والاعتداء الجسدي بعد ما كان التهجم لفظي لكونهم موظفين في دائرة الكهرباء .

وحذر الموظفون ” من استمرار العنف و التجاوزات باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى إعلان الإضراب في حال عدم وضع حلول سريعة وناجعة لتكرار الاعتداءات .

وتعرضت ملاكات فرع توزيع كهرباء ميسان في الفترة الأخيرة الى عدد من التجاوزات و الاعتداء أثناء الواجب آخرها ضرب أعضاء فرقة الصيانة أثناء تأدية الواجب .

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