موظفون يتظاهرون أمام شركة نفطية في البصرة احتجاجاً على تأخر صرف الأرباح (صور)

2021/06/27 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تظاهر العشرات من منتسبي شركة خطوط الأنابيب النفطية في البصرة، الأحد، أمام الشركة؛ احتجاجاً على تأخر مستحقاتهم لأربع سنوات.

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وأفاد متظاهر لـ"ناس"، (27 حزيران 2021)، بأن "مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الشركة من الأرباح لم يتم صرفها للسنوات (2017-2018-19-20) رغم استلام بقية منتسبي شركات وزارة النفط لمستحقاتهم، فضلاً عن دوام الموظفين في منطقة الشعيبة في اقصى جنوب البصرة".

وأضاف، أن "الأرباح السنوية للموظف الواحد تقدر بمليون ونصف، وكانت تصرف سنوياً دون تأخير منذ التسعينيات، إلا أن تأخر صرف شركة خطوط الأنابيب غير مبرر، ويتم التحجج بعرقلة من قبل ديوان الرقابة المالية رغم وجود الأموال في وزارة النفط".

وتابع، أن "الأرباح للسنين الماضية تقدر بـ6 ملايين للموظف فما فوق للموظف الواحد، من دون احتساب مستحقات العام الجاري".

وأوضح، أن"مطالب المحتجين تضمنت تثبيت موظفي العقود الذي قضوا المدة الأصغرية واستحقوا التثبيت على الملاك الدائم منذ سنتين وأكثر".

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