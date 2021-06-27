السيسي: وجودي في بغداد توكيد لوحدة الهدف والمصير

2021/06/27 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته، أمام قمة بغداد اليوم بحضور الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: «وجودي اليوم في بغداد تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب، وتأكيدًا على وحدة الهدف والمصير، وتلبية لمصالحنا المشتركة».[…]

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