العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

2021/06/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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عثرت الحكومة البريطانية على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية تحتوي على تفاصيل حول مدمرات الدفاع الجوي والجيش البريطاني في محطة للحافلات في منطقة كنت جنوب شرقي إنجلترا.

وتحتوي بعض الوثائق على توقعات الجيش البريطاني من رد فعل الحكومية الروسية المحتمل على مرور السفينة الحربية البريطانية عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء الماضي، كما شملت تفاصيل أخرى مثل التخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية ناتو التي تقودها الولايات المتحدة هناك، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية الـ بي بي سي.

وأكدت الوثائق التي تم العثور عليها في كنت أن المرور عبر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم كان قراراً محسوباً من الحكومة البريطانية لإظهار دعمها لأوكرانيا، على الرغم من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها، كما ضمت الوثائق أيضاً تحديثات بشأن تصدير الأسلحة، بما في ذلك ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع الحلفاء الأوروبيين، فضلاً عن ملاحظات موجزة لجلسة يوم الاثنين الماضي من الحوار الدفاعي البريطاني - الأميركي، بما في ذلك ملاحظات حول الأشهر الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه، فإن تركيز إدارة بايدن المبكر على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يُظهر أنه لا يزال هناك الكثير من الاستمرارية من الإدارة السابقة.

وتضمنت إحدى الوثائق الموجهة إلى السكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، تحدد توصيات شديدة الحساسية للبصمة العسكرية للجيش البريطاني في أفغانستان عقب قرار بايدن في وقت سابق من هذا العام سحب القوات الأميركية.

أيضاً تناقش الوثيقة طلباً أميركياً للمساعدة البريطانية في عدة مجالات محددة وتتناول مسألة ما إذا كانت أي قوات خاصة بريطانية ستبقى في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب.

وفتحت الحكومة تحقيقاً في الواقعة، حيث قال متحدث باسم وزارة الدفاع "إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق تحتوي على أسرار حربية".

وتم العثور على الوثائق المكونة من 50 ورقة تقريباً خلف محطة للحافلات في منطقة كنت في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، وتظهر الوثائق المتعلقة بـ (المدمرة 45) التابعة للبحرية الملكية والتي عبرت ساحل شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية مع تغطية البنادق والمروحية الخاصة بالسفينة تم إجراؤها كما هو متوقع مع توقعاتهم بأن روسيا قد ترد بقوة.

فقد قامت الحربية الروسية بإطلاق أكثر من 20 طائرة روسية وسفينتين لخفر السواحل يوم الأربعاء لمرافقة السفينة الحربية البريطانية في أثناء إبحارها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت إحدى طائراتها قنابل في مسار المدمرة لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه الرواية ونفت إطلاق أي طلقات تحذيرية".

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