هل الحظر بينها؟.. الصحة النيابية تكشف عن خطوات مكافحة الموجة الثالثة لكورونا في العراق

2021/06/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أوضحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، إجراءاتها بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من فيروس كورونا، فيما أكدت انها اشد وأخطر من الموجتين السابقتين.

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " لجنته ستعقد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأيام المقبلة، على خلفية دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها"، داعياً "جميع المواطنين إلى اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

وأضاف أن "نسبة الذين اقبلوا على اللقاح لا تتجاوز الـ5% فقط"، ودعا وسائل الاعلام والمواطنين المطعمين باللقاح الى "التوعية المجتمعية والحث على اخذ اللقاح لتجاوز ازمة الجائحة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت الى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

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