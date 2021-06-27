اطلاق استمارة التقديم لتعييـن خريجي كليات الهندسة في وزارة النفط

2021/06/27 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أطلقت وزارة النفط رسميـا ، اليوم الأحد، استمارة التقديم الالكتروني لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة أجر يومي ، بعدد 6000 درجة وظيفية .ويستمـر التقديم لمدة 10 أيام ، اعتبارا من 27ـ6ـ2021 لغاية 6ـ7ـ2021 ، ويكون للطلبة الاوائل افضلية التقديم بدون تنافس على الدرجات المعلنة ، وكذلك الخريجين للسنوات السابقة ، قبل 5 أو 6 سنوات ، باولوية التقديم والتنافس قبل خريجي عامـي 2019 أو 2020 ./انتهى5ادناه الرابط الالكترونـي الخاص بملء استمارة التعيين ..https://oilprog.com

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