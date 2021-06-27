الصحة النيابية: سنعقد اجتماعا برئاسة الكاظمي على خلفية دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا

2021/06/27 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت لجنة الصحة النيابية، انها ستعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية دخول العراق الموجة الثالثة من جائحة كورونا.واوضحت اللجنة، انها ستعقد الاجتماع في الايام المقبلة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الموجة "./انتهى7

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