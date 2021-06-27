لن نثق باللقاح الغربي.. مغردون يطالبون دولهم بتوريد اللقاح الايراني

2021/06/27 | 15:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تفاعل الكثير من المغردين في دول عربية مع خبر تلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الجرعة الاولى من لقاح كورونا الايراني “كوفو ايران بركت”.واشار بعض المغردين الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بعد تلقي اللقاح حيث قال”تلقّيت لقاح كورونا الإيراني احتراماً لجهود العلماء الإيرانيّين” مؤكدين أن هذا الامر يدل على […]

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