موجة غبار تضرب العراق ابتداءً من الاربعاء المقبل

2021/06/27 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الحالي، فيما توقعت حدوث موجة غبار تبدأ من الأربعاء المقبل.

وقال مدير إعلام الأنواء عامر الجابري، إن “درجات الحرارة سترتفع خلال الأسبوع الحالي نتيجة تعمق المنخفض الموسمي الحراري الذي تشكل على الأراضي الهندية”، مبيناً أن “ارتفاع التيار والكتل الهوائية الباردة الآتية من البحر المتوسط اثرت في الأجواء ، ما أدَّى الى انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية، بالمقارنة مع الارتفاع الذي شهده شهر حزيران العام الماضي”.

وأشار الى أن “الهيأة نوَّهت بارتفاع درجات الحرارة في نهاية حزيران نتيجة انخفاض الكتل الهوائية الآتية من بحر المتوسط وتعمق منخفض الموسم الحراري”.

وأضاف أن “المحافظات الجنوبية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة، والمناطق الشمالية أيضاً سترتفع بها درجات الحرارة، إلّا إنها لاتتأثر كما هو الحال بالمناطق الجنوبية نتيجة وجود الغلاف النباتي والأشجار”.

وتابع اأن “الأربعاء المقبل من المحتمل أن تصل سرعة الرياح من 30 – 40 كيلومتراً في مناطق الوسط والجنوب، ما يؤدي الى تصاعد الغبار، خاصة أن المنطقة الجنوبية خالية من الغطاء النباتي والمصدات والحزام الأخضر”.

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