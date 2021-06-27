انطلاق أعمال القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد

2021/06/27 | 15:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

انطلقت في العاصمة بغداد، الأحد، القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

عقدت القمة في بغداد استكمالاً لجولات في القاهرة وعمان

وعقدت القمة، 27 حزيران/يونيو، في القصر الحكومي استكمالاً لجولات سابقة عقد في الأردن ومصر، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة آب/أغسطس من العام الماضي في عمان.

ويتصدر أعمال القمة مشروع "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد" الذي تحدث عن مصطفى الكاظمي سابقًا، والقائم على تفاهمات سياسية وأمنية يستند إلى مشاريع اقتصادية استثمارية تشمل ربطًا كهربائًا ونفطيًا.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، صورًا من اجتماع مصطفى الكاظمي والسيسي والملك عبدالله قبيل عقد القمة.

وشهدت العاصمة منذ الصباح استعدادات استثنائية وإجراءات أمنية مشددة قبل أنّ تصل طائرتا السيسي والعاهل الأردني حيث كان في استقبالهما رئيس الجمهورية برهم صالح.

وركزت المباحثات الأولية بين الرؤساء، على "أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر عبر التواصل الجغرافي وتحقيق تكاملات اقتصادية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة".

كما ناقشت مشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ انابيب النفط، إلى جانب "مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، والتأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وكتب برهم صالح عبر حسابه في تويتر في تعليق على نتائج المحادثات، "علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة.



تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية".

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