2021/06/27 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثات قمة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثات قمة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثات قمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).