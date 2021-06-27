2021/06/27 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية المصري: نتطلع لإستضافة القمة في القاهرة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:03

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