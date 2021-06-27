رسالة إيقاف المحكمة الدولية:

2021/06/27 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء محاكمة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في العام 2011، كتب الصديق قدري حفني، الراحل أيضاً، ما يلي عن المحاكمة وأهميتها: "لا أحد ينكر أن جوهر المشهد هو رسالته المستقبلية: أن رئاسة البلاد لا تعني أن الرئيس فوق القانون، إنها رسالة تتجه أساسا إلى من سيتولون رئاسة مصر القادمة كما أنها توجه إلى الرؤساء والملوك والأمراء الذين تهتز الأرض تحت مقاعدهم وعروشهم ".ولكن وبما انه لاحظ سلبيات كثيرة أثناء المحاكمة، كتب محذرا: "الخشية كل الخشية أن تحمل تلك التفاصيل رسالة مستقبلية مضادة لكل رئيس قادم أو قائم

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