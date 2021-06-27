العراق: مصدر يكشف لـNRT عربية حقيقة مقتل قيادي بارز في سرايا السلام

2021/06/27 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

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نفى مصدر امني، الاحد، عن مقتل قيادي في سرايا السلام بمحافظة ميسان، كاشفا عن مقتل شاب امام شركة نفط ميسان اثناء قيادة سيارتة، مبينا انه لا ينتمي لأي حزب وليس قياديا كما اشيع.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (27 حزيران 2021)، ان "شابا قتل امام شركة نفط ميسان بمحافظة ميسان اثناء قيادة سيارتة، مبينا انه لا ينتمي لأي حزب وليس قياديا كما اشيع."

وذكرت بعض المواقع الاخبارية عن مقتل قيادي بارز في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، امام مبنى شركة نفط ميسان في محافظة ميسان اليوم الاحد.

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