موجة من الغبار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق من العراق

2021/06/27 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات حالة الطقس، الى ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل، مع احتمالية حدوث موجة غبار تبدأ من يوم الأربعاء المقبل لتوثر في المناطق الوسطى والجنوبية.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح صحفي، اليوم (27 حزيران 2021) إن "درجات الحرارة سترتفع خلال الأسبوع الحالي نتيجة تعمق المنخفض الموسمي الحراري الذي تشكل على الأراضي الهندية"، مبينا أن "ارتفاع التيار والكتل الهوائية الباردة الآتية من البحر المتوسط اثرت في الأجواء ، ما أدَّى الى انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية، بالمقارنة مع الارتفاع الذي شهده شهر حزيران العام الماضي".

وأشار الى أن "الهيئة نوهت بارتفاع درجات الحرارة في نهاية حزيران نتيجة انخفاض الكتل الهوائية الآتية من بحر المتوسط وتعمق منخفض الموسم الحراري".

وأضاف أن "المحافظات الجنوبية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة، والمناطق الشمالية أيضا سترتفع بها درجات الحرارة، إلا إنها لاتتأثر كما هو الحال بالمناطق الجنوبية نتيجة وجود الغلاف النباتي والأشجار".

وتابع أن "الأربعاء المقبل من المحتمل أن تصل سرعة الرياح من 30 – 40 كيلومترا في مناطق الوسط والجنوب، ما يؤدي الى تصاعد الغبار، خاصة أن المنطقة الجنوبية خالية من الغطاء النباتي والمصدات والحزام الأخضر".

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