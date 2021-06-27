المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

2021/06/27 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

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في مؤتمر صحفي مشترك

وزير الخارجية فؤاد حسين: انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث

وزير الخارجية: الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات

حسين: الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة

حسين: تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية

وزير الخارجية الأردني: قمة بغداد ناقشت ملفات مختلفة

وزير الخارجية الأردني: نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة

وزير الخارجية الأردني: نقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات

وزير الخارجية الأردني: ندعم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق المصالح المشتركة

وزير الخارجية المصري: تطرقنا لوحدة المصير التي تجتمع عليها شعوبنا

وزير الخارجية المصري: نتطلع لاستضافة القاهرة القمة الرابعة

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