الكاظمي في افتتاح القمة الثلاثية : العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف

2021/06/27 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها".وقال الكاظمي في كلمة بافتتاح القمة الثلاثية :" نرجو الإستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الإقتصادية وكذلك من أجل خدمة الجانب الإجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة"./ انتهى7

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