الصحة تسجل 4468 اصابة جديدة بكورونا و4266 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/06/27 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 4468 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4266 حالة شفاء و 30 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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