2021/06/27 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية متنوعة ابرزها القتل العمد والارهاب في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان"مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان القت القبض على 28 متهما وفق مواد قانونية متنوعة، أبرزها القتل العمد والارهاب والشروع بالقتل والتهديد والايذاء، بعمليات أمنية في مناطق عدة بالمحافظة".

واضافت انه "تمت إحالتهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بالقتل والارهاب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بالقتل والارهاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).