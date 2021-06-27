2021/06/27 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد القى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، كلمته الإفتتاحية للقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، أكد فيها ضرورة التنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها.وقال الكاظمي في كلمته، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أرحب بضيفي العراق ، جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي في القمة الثلاثية: يجب التنسيق بين دولنا لمواجهة التحديات والعمل على تبديدها first appeared on النور نيوز.

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