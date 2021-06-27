العراق يسجل 4468 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/27 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4266 حالة للشفاء من كورونا و30 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 13066 شخصاً للقاح كورونا …

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