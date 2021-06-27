السيد الكاظمي .. غيظ مكظوم ومواجة الخصوم. - علي عرمش شوكت

2021/06/27 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت صار السيد مصطفى الكاظمي لا يُحسد على مهمته.



مع انه بواقع عمله صاحب القرار الاول في البلد.



لكونه رئيساً لمجلس الوزراء، و القائد عام للقوات المسلحة.



واذا ما جرى تفكيك هذا العنوان اللامع والمهم جداً، ضمن راهنات الحال الجاري.بغية معاينة ما هي العتلات السياسية وغيرها التي يمكن للسيد الكاظمي التحكم شخصياً بمقرراتها، وفقاً للصلاحيات التي تتيح له وظيفته ذلك.



يصل المتابع الى حقيقة علقمية عصية على الهضم.



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