يا ويلنا نحن الشيوعيين البلاشفة (2) - فؤاد النمري

2021/06/27 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري يا ويلنا نحن الشيوعيين البلاشفة !! (2)الرفيق البولشفي الصميمي مطلب العلمي استهجن مني القول "يا ويلما نحن الشيوعيين البلاشفة "، ولما كان الرفيق مطلب بلشفي صميمي فلا ملامة عليه وهو المفاخر ببلشفيته كما أفاخر .ويل لنا نحن البلاشفة الجدد لأننا نعود لانتهاج البلشفة رغم أن الحزب الشيوعي السوفياتي بقيادة ستالين كان قبل سبعين عاما، في مؤتمره التاسع عشر قد قرر التخلي عن انتهاج البولشفية فلا تع ......





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