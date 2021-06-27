الاغذية العالمي والتجارة يطلقان تطبيقا خاصا بنظام الحصة الغذائية لـ 1.6 عراقيا

2021/06/27 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووزارة التجارة الاتحادية تطبيق الهاتف الذكي "Tamwini" (تمويني) في محافظة النجف الأشرف، وسيتم توفير التطبيق إلى 1.6 مليون مواطن في جميع أنحاء المحافظة.

واضاف بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق يونامي تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاحد: ان التطبيق (تمويني) يسمح للمواطنين بتحديث معلوماتهم وبياناتهم الخاصة بنظام البطاقة التموينية بسهولة ومباشرة عن طريق استخدام هواتفهم الذكية.



تعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطة رقمنة نظام البطاقة التموينية، التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة في كانون الثاني 2019, ويوفر التطبيق مزايا إضافية في فترة جائحة كوفيد - 19 حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم، على سبيل المثال في حالات المواليد الجدد أو الزواج - مباشرة عن طريق هواتفهم الذكية ومن منازلهم وبأمان بدلاً من زيارة الفروع التموينية بأنفسهم.

وقال وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري، حسب البيان: "قدّمَ التطبيق (تمويني) حلاً عملياً واختصاراً للوقت والجهد للعوائل المستفيدة من المخطط وكذلك للموظفين الحكوميين، ويعتبر تطبيق (تمويني) مفيد بشكل خاص في محافظات مثل محافظة النجف الأشرف، حيث تقطن بعض المجتمعات المحلية بشكل متباعد وفي مناطق نائية، وتحديث البيانات الشخصية للعائلة يقتضي رحلات طويلة إلى الفروع التموينية.



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وأضاف الوزير: "إننا وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركائنا الآخرين، نجحنا في تجربة تطبيق "تمويني" في اثنين من الأحياء السكنية أحدهما في بغداد، والأخر في مدينة الموصل منذ تموز 2020.



إن إطلاق تطبيق "تمويني" ونشره بين 1.6 مليون شخص في محافظة النجف الأشرف يعتبر منعطف مهم نحو امتداد وانتشار الاستخدام في جميع أنحاء البلاد ".

وقال عبد الرحمن ميجاج ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، حسب البيان: "الشراكة القوية والتعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة هي الأساس لمثل هذا الابتكار: بدءاً من البطاقات الذكية التي يتم إدخالها في جميع أنحاء العراق لتحل محل البطاقات الورقية، إلى التحقق من الهوية عن طريق مسح قزحية العين، والآن اتساع نطاق الوصول إلى تطبيق تمويني واستخدامه من قبل المواطنين في جميع أنحاء محافظة النجف الأشرف.



وأضاف ميجاج "من خلال إيجاد حلول وخدمات أفضل للعوائل في النجف الاشرف، فإننا بذلك نتحرك نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للبلد بأكمله."

وتابع البيان، سيسمح البرنامج أيضًا وجود نظام قوي للبطاقة التموينية، يتم تحديثه باستمرار - في الوقت الفعلي– بوضع وتحديد أولويات للعوائل الأكثر احتياجا.



وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية التابع لبرنامج الأغذية العالمي، ستقوم رقمنة نظام البطاقة التموينية أيضاً بتوفير الأسس لقاعدة بيانات رصينة يمكن للوزارات الحكومية الأخرى استخدامها لمواءمة وإنشاء سجل اجتماعي موحد للعوائل الأكثر احتياجًا للدعم والمساعدة.

واشار بيان يونامي الى، انه يمكن لسكان محافظة النجف الأشرف تحميل تطبيق (تمويني) Tamwini من خلال الحصول على رمز الـ QR (بطاقة رمز الاستجابة السريعة) المخصصة من فرع التمويني الخاص بهم في محافظة النجف – وبهذا سيقوم المواطن بزيارة الفرع التمويني ا لمرة واحدة فقط.



بعدها يقوم المواطن بمسح الرمز QR بهاتفه الذكي – رمز واحد مخصص لكل أسرة – وبعدها سيظهر خيار تنزيل التطبيق (تمويني) Tamwini عبر صفحة المتجر Google Play.



وقريبًا، سيكون تطبيق تمويني Tamwini متاحًا أيضًا على متجر تطبيقات iOS الخاص بنظام آبل.



ويتوافق كل رمز لبطاقة الاستجابة السريعة QR مع رقم البطاقة التموينية الإلكترونية الخاصة بالعائلة.

PUKmedia اعلام اليونامي

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